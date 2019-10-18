Павлюченкова: когда проигрывала — 2:5, думала: «Может, в туалет выйти?»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свой выход в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В двух партиях она победила соотечественницу, Веронику Кудерметову, — 7:6 (7:5), 7:5.
«Я себя чувствовала лучше, чем вчера, в плане игры. Сегодня я играла активнее и стабильнее. Начала матч неплохо, теннис с двух сторон был хорошим. Где-то я упускала моменты, пробелы были. В общем, неплохо. Я рада, что боролось с начала и до конца. Это и сыграло роль.
Понимаю, что нужно бороться за каждый мяч. Во втором сете я негативно себя ощущала. И из-за этого стало 2:5, Вероника начала агрессивно играть. Я ушла в негатив, чисто на эмоциях начался второй сет.
При счете 2:5 начала думать, что буду готовиться тактически к третьему. Думала: «Может, в туалет выйти?». Вероника — очень хороший игрок. Не хотелось, конечно, уходить на третий сет. Но это теннис. Я вообще могла проиграть в первом круге. Много думать вредно», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
- 18 октября 2019
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