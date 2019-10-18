Сеппи прокомментировал победу над Хачановым и выход в 1/2 финала Кубка Кремля

Итальянский теннисист Андреас Сеппи поделился эмоциями от победы над действующим чемпионом Кубка Кремля Кареном Хачановым в четвертьфинале соревнований.



«Начало было тяжёлым, у меня не совсем получалось. Я не мог хорошо подавать, было много вторых подач. Но с каждой минутой я играл всё лучше и лучше, особенно в конце матча стал действовать более агрессивно. Возможно, именно это сыграло решающую роль.



Теперь я встречусь вновь с Адрианом Маннарино. Надеюсь, что на этот раз победа будет за мной!» — цитирует Сеппи официальный сайт Кубка Кремля.



Напомним, в полуфинале прошлогоднего «ВТБ Кубка Кремля» Сеппи также играл с Маннарино. Тогда француз оказался сильнее и вышел в финал, где впоследствии проиграл Хачанову.

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