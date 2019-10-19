Павлюченкова — о полуфинале Кубка Кремля: мало что знаю о сопернице

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась мыслями по поводу предстоящего полуфинального матча соревнований «ВТБ Кубок Кремля». Её соперницей станет чешка Каролина Мухова.



«Мало что про Каролину знаю, потому что она довольно молодая. Естественно, слежу за её результатами на этом турнире. Видела пару матчей. Однозначно будет непросто.

Мне кажется, ей здесь подходит покрытие, она играет в очень разнообразный теннис. Она и режет, и крутит, и пробивает. Не знаю, как всё будет. Просто хочу играть в хороший теннис. Надеюсь, получится», — цитирует Павлюченкову официальный сайт Кубка Кремля.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Павлюченкова — Мухова в полуфинале Кубка Кремля.