Прославленный российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет

В возрасте 52 лет ушёл из жизни бывший советский и российский теннисист Александр Волков. Информацию о смерти спортсмена в комментарии «Чемпионату» подтвердил теннисист Андрей Чесноков.
На протяжении карьеры Волков выиграл три турнира категории ATP в одиночном разряде. Его лучшим результатом в мировом рейтинге является 14-я строчка, которую он занимал в августе 1993 года.
В том же году Волков вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, где в трёх партиях проиграл американцу Питу Сампрасу. Дважды Александр в составе сборной России выходил в финалы Кубка Дэвиса (1994, 1995). Завершил профессиональные выступления в 1997 году.
С 2002 года Волков работал тренером сборной России по теннису. В последние годы работал тренером по теннису в Калининграде.
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