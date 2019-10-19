Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Прославленный российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет

Прославленный российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет
Теннис 0

В возрасте 52 лет ушёл из жизни бывший советский и российский теннисист Александр Волков. Информацию о смерти спортсмена в комментарии «Чемпионату» подтвердил теннисист Андрей Чесноков.

На протяжении карьеры Волков выиграл три турнира категории ATP в одиночном разряде. Его лучшим результатом в мировом рейтинге является 14-я строчка, которую он занимал в августе 1993 года.

В том же году Волков вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, где в трёх партиях проиграл американцу Питу Сампрасу. Дважды Александр в составе сборной России выходил в финалы Кубка Дэвиса (1994, 1995). Завершил профессиональные выступления в 1997 году.

С 2002 года Волков работал тренером сборной России по теннису. В последние годы работал тренером по теннису в Калининграде.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019