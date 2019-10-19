Павлюченкова вышла в финал Кубка Кремля и сыграет с Бенчич
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира категории Premier ВТБ Кубок Кремля, который проходит в Москве. В полуфинальном матче Павлюченкова в трёх сетах нанесла поражение чешке Каролине Муховой со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Павлюченкова 5 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. Мухова подала 5 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.
Теннисистки впервые встретились в официальных матчах.
За титул на Кубке Кремля Павлюченкова сыграет с третьей ракеткой соревнований Белиндой Бенчич из Швейцарии.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Павлюченкова – Мухова в полуфинале Кубка Кремля.
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