Павлюченкова вышла в финал Кубка Кремля и сыграет с Бенчич

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира категории Premier ВТБ Кубок Кремля, который проходит в Москве. В полуфинальном матче Павлюченкова в трёх сетах нанесла поражение чешке Каролине Муховой со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Павлюченкова 5 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. Мухова подала 5 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Теннисистки впервые встретились в официальных матчах.

За титул на Кубке Кремля Павлюченкова сыграет с третьей ракеткой соревнований Белиндой Бенчич из Швейцарии.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Павлюченкова – Мухова в полуфинале Кубка Кремля.