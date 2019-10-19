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Гёргес вышла в финал турнира в Люксембурге, обыграв Рыбакину

Гёргес вышла в финал турнира в Люксембурге, обыграв Рыбакину
Теннис / WTA 0

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес вышла в финал турнира категории International в Люксембурге. В полуфинальном матче вторая ракетка соревнований Гёргес в двух сетах нанесла поражение третьей сеяной представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Гёргес четырежды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала все три возможности взять подачу соперницы. Рыбакина подала 2 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

Счёт в личном противостоянии Гёргес и Рыбакиной стал 2-0 в пользу немецкой теннисистки.

За титул турнира категории International в Люксембурге Гёргес сыграет с Еленой Остапенко из Латвии, которая в полуфинале остановила россиянку Анну Блинкову – 3:6, 6:3, 6:2.

Люксембург. 1/2 финала
19 октября 2019, суббота. 17:10 МСК
Елена Рыбакина
43
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Юлия Гёргес
26
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
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