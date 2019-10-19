Гёргес вышла в финал турнира в Люксембурге, обыграв Рыбакину

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес вышла в финал турнира категории International в Люксембурге. В полуфинальном матче вторая ракетка соревнований Гёргес в двух сетах нанесла поражение третьей сеяной представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Гёргес четырежды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала все три возможности взять подачу соперницы. Рыбакина подала 2 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

Счёт в личном противостоянии Гёргес и Рыбакиной стал 2-0 в пользу немецкой теннисистки.

За титул турнира категории International в Люксембурге Гёргес сыграет с Еленой Остапенко из Латвии, которая в полуфинале остановила россиянку Анну Блинкову – 3:6, 6:3, 6:2.