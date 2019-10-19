Шарапова, Веснина и Кузнецова вошли в состав сборной России на сезон-2020

В спорткомплексе «Крылатское», где проходит Кубок Кремля, состоялось заседание тренерского совета Федерации тенниса России. На заседании обсуждались и были утверждены списки кандидатов в спортивные сборные команды России по теннису на 2020 год, сообщает пресс-служба ФТР.

В основную женскую сборную России на олимпийский сезон вошли Мария Шарапова, Елена Веснина, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева, Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Евгения Родина.

В мужской команде — Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Евгений Донской, Алексей Ватутин, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский, Павел Котов, Аслан Карацев, Иван Гахов, Константин Кравчук, Теймураз Габашвили, Ален Авидзба, Артем Дубривный, Алексей Захаров и Михаил Елгин.