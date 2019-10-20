Рафаэль Надаль женился на Марии Франциске Перелло

Вторая ракетка мира, 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль, женился на своей давней подруге Марии Франциске Перелло, сообщает El Pais. 33-летний Надаль и 31-летняя Перелло встречаются с 2005 года, то есть 14 лет.

Свадебная церемония состоялась на родной для теннисиста Мальорке в частном поместье Ла-Форталеза.

Бракосочетание, прошедшее в закрытом для СМИ режиме, посетили около 350 гостей, в том числе король Испании Хуан Карлос и его супруга София. Также на свадьбе присутствовали известные испанские теннисисты Карлос Мойя, Давид Феррер, Фелисияно Лопес, Хуан Монако, Марк Лопес и другие.

Гостей попросили прибыть на торжество без телефонов. Местная полиция следила за недопущением запуска дронов над поместьем. Весь персонал, работавший на свадьбе, заранее обязали подписать договор о неразглашении.