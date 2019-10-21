Бенчич стала седьмой ракеткой мира, Павлюченкова — первой ракеткой России

В обновлённом рейтинге WTA от 21 октября канадка Бьянка Андрееску поднялась на четвёртую строчку, румынка Симона Халеп — на пятую, чешка Петра Квитова — на шестую, швейцарка Белинда Бенчич — на седьмую.

Первой ракеткой России стала Анастасия Павлюченкова. В финале турнира «ВТБ Кубок Кремля» Бенчич победила Павлюченкову со счётом 3:6, 6:1, 6:1.

Рейтинг WTA. 21 октября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6476.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5246.

4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041.

5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962.

6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4401.

7 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4120.

8 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3995.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.

10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870.

...

30 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...

35 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...

41 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...

55 (57). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...

59 (66). Анна Блинкова (Россия) — 1016...

70 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 851...

83 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 749...

90 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 695...

96 (102). Анна Калинская (Россия) — 668...

100 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) — 639.