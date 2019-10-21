Тарпищев: следующей сезон может стать лучшим в карьере Павлюченковой
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал удачный отрезок сезона в исполнении 28-летней Анастасии Павлюченковой. В течение месяца 28-летняя теннисистка сыграла в двух финалах — на турнирах в Осаке и Москве.
«Надеюсь, что следующий год будет лучшим в карьере Павлюченковой. Все предпосылки для этого есть. Второе место на «ВТБ Кубке Кремля» — это хороший результат. Главное, что Настя наконец избавилась от травм и показывает стабильную игру», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Напомним, в решающем матче Кубка Кремля Анастасия уступила швейцарской теннисистке Белинде Бенчич — 6:3, 1:6, 1:6.
Ранее стало известно, что Павлюченкова завершит сезон в статусе первой ракетки России.
Провал Павлюченковой и триумф Бенчич. Яркие фото с женского финала Кубка Кремля
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