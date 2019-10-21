Нисикори не поможет сборной Японии в финальной части Кубка Дэвиса

Японский теннисист Кей Нисикори, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, не вошёл в состав национальной команды для участия в финальном раунде Кубка Дэвиса. Об этом информирует пресс-служба турнира.

За японскую команду сыграют: Ёсихито Нисиока, Ясутака Утияма, Даниэль Таро и Юити Сугита. Ранее Нисикори из-за травмы не смог выступить на турнире в Вене (Австрия).

Напомним, соперниками сборной Японии на групповом этапе соревнований станут команды Франции и Сербии.

Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по количеству побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006).