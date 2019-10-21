Медведев и Хачанов — в заявке сборной России на Кубок Дэвиса

Стал известен состав сборной России на первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса. На грунтовых кортах Мадрида команду представят: Даниил Медведев (4-й номер рейтинга ATP), Карен Хачанов (9), Андрей Рублёв (22) и Евгений Донской (118). Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).



Напомним, соперниками сборной России на групповом этапе соревнований станут команды Испании и Хорватии (действующие чемпионы). Состав испанской сборной уже известен.



Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по количеству побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006).

С полными результатами жеребьёвки групповой стадии Кубка Дэвиса можно ознакомиться на «Чемпионате».