Шаповалов: молодёжь готова свергнуть «Большую тройку» — посмотрите на Медведева

Канадский теннисист Денис Шаповалов заявил о готовности молодых игроков выходить на ведущие роли в мировом теннисе.



«Уверен, в следующем сезоне будет много сенсаций. Очевидно, что «Большая тройка» по-прежнему хороша, но рано или поздно молодёжь свергнет их.



Всё, что нам нужно — это терпение. Все видят, что мы постепенно растём в плане рейтинга. Взгляните, какой серьёзный рывок за последние пару месяцев совершил Даниил Медведев. Да и вообще в туре много молодых талантливых парней — Тиафо, Циципас, Зверев», — цитирует Шаповалова Tennis World USA.



Напомним, в минувшее воскресенье 20-летний теннисист выиграл свой дебютный трофей — Денису покорился турнир категории АТР 250 в Стокгольме (Швеция).