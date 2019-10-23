Шарапова: я думала об уходе из спорта, но дисквалификация продлила мою карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к 15-месячной дисквалификации, которую она отбывала за употребление мельдония.



«Это было такое интересное время в моей карьере. В тот момент я размышляла о том, чтобы, может быть, уйти из спорта и немного подумать о семье и бизнесе, и эта ситуация отчасти продлила мою карьеру. Когда я вернулась, стала смотреть на спорт по-другому. Всё произошедшее оказалось во благо и открыло мне глаза на то, чего я достигла, и на количество людей, которые уважали то, что я делала», — рассказала Шарапова в подкасте No Limits with Rebecca Jarvis на ABC News.



Напомним, 32-летняя теннисистка вошла в состав сборной России на олимпийский сезон-2020. Шарапова продолжает восстановление после травмы плеча.