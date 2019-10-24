Андрееску побила рекорд Бушар — теперь она самая рейтинговая канадка в истории

Канадка Бьянка Андереску, ставшая в начале недели четвёртой ракеткой мира, превзошла результат Эжени Бушар, которая в 2014 году стала самой рейтинговой теннисисткой в истории Канады — тогда финалистка Уимблдона-2014 поднялась на пятую строчку в рейтинге WTA.



Интересно, что случилось это спустя ровно пять лет после того, как Бушар стала пятой ракеткой мира — свой рекорд она установила 20 октября 2014 года.



Напомним, текущий сезон Андрееску начала за пределами топ-150 рейтинга WTA, тем не менее уже на турнире в Окленде (Новая Зеландия) в начале января она вышла в финал, где уступила Юлии Гёргес.



В итоге в 2019 году Андрееску стала чемпионкой трёх турниров категории WTA: в Майами, Торонто и на Открытом чемпионате США. В 53 матчах она одержала 48 побед.