Вавринка раскритиковал швейцарскую прессу за вопросы о его уровне игры

Швейцарец Стэн Вавринка подверг критике швейцарских журналистов за излишние вопросы о его игре. По мнению трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», работники СМИ слишком часто задают вопросы о том, что он не может выйти на прежний уровень после затяжной травмы колена.
«Сейчас складывается впечатление, что я провожу ужасный сезон. Впрочем, я знаю причину — это швейцарская пресса, которая так и норовит задать вопрос на эту тему. Честно говоря, мне уже не доставляет удовольствия общение с ней.
Сейчас я 15-й в чемпионской гонке и в теории даже могу квалифицироваться на Итоговый турнир АТР. Тем не менее вопросы прежние: «Почему вы не можете выйти на прежний уровень?»
Скажите мне, кто вообще в последние годы выигрывал мэйджоры, кроме «Большой четвёрки»? Кто? Я выиграл три, не нужно об этом забывать.
После US Open у меня была серьёзная травма. Я не играл месяц, но уже сумел выйти в финал после неё. К тому же в Нью-Йорке я обыграл Джоковича, пусть он и снялся в третьем сете. А вы всё спрашиваете о моей победе на ТБШ.
Пройдёт несколько лет, и на мэйджорах будет гораздо меньше швейцарских игроков. Тогда вы, может быть, поймёте, что и 15-й игрок мира — это неплохо», — цитирует Вавринку Tages Anzeiger.
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