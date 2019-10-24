Сафин: у меня бы не поднялась рука дать футболистам ЗМС за чемпионат мира—2018

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин негативно отозвался о присвоении игрокам национальной футбольной сборной звания заслуженных мастеров спорта России после выхода в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году.
«Не в обиду футболистам будет сказано — я к ним отношусь очень хорошо, — чтобы получить ЗМС, существует определённый норматив. Ты должен выиграть чемпионат мира или стать первым в своём виде спорта. А тут ребятам дали ЗМС за пятое-восьмое место. Пацанов я поздравляю, это здорово! Впервые за последние миллиард лет мы вышли куда-то, но ЗМС — это тонкий момент, так как это задело очень многих спортсменов, получивших ЗМС ранее.
Подписал бы приказ, если бы решение зависело от меня? Нет. У меня бы рука не поднялась, при всём уважении к ребятам. Потому что есть правило, и неправильно делать исключения. Тогда надо раздавать ЗМС тем, кто, например, занял такое же место в других видах спорта. А у футболистов получилось отдельной строкой», — приводит слова Сафина «Спорт-экспресс».
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