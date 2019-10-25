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Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Вене

Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка России Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал соревнований в Вене (Австрия). В двух партиях он уступил теннисисту из Аргентины Диего Шварцману — 6:7 (6:8), 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. На счету Хачанова 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка. У Шварцман 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в финал турнира Шварцман поборется с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Аляж Бедене (Словения).

Напомним, ранее на австрийских соревнованиях проиграл Андрей Рублёв — в двух сетах он уступил итальянцу Маттео Берреттини.

Действующим чемпионом является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл японца Кея Нисикори — 6:3, 7:6 (7:3).

Вена. 1/4 финала
25 октября 2019, пятница. 18:30 МСК
Диего Шварцман
15
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		2  
         
Карен Хачанов
9
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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