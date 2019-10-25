Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Вене
Вторая ракетка России Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал соревнований в Вене (Австрия). В двух партиях он уступил теннисисту из Аргентины Диего Шварцману — 6:7 (6:8), 2:6.
Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. На счету Хачанова 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка. У Шварцман 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
За выход в финал турнира Шварцман поборется с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Аляж Бедене (Словения).
Напомним, ранее на австрийских соревнованиях проиграл Андрей Рублёв — в двух сетах он уступил итальянцу Маттео Берреттини.
Действующим чемпионом является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл японца Кея Нисикори — 6:3, 7:6 (7:3).
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