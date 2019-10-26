«Чувствовала боль каждый день. Постоянно». Цуренко — о тяжелейшем этапе карьеры

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о травме локтя, из-за которой она была вынуждена пропустить большую часть сезона.



«Ты чувствуешь боль каждый день. Постоянно. Что бы ни делал, куда бы ни пошёл. Проснулась — больно, начинаешь что-то делать — больно. Это было самым мучительным периодом.



Врач мне сказала, что восстановление после такой травмы занимает от одной недели до полугода. Я переспросила: «А как это понять?». Она ответила: «Никто не знает».



Восстановление проходило в Испании. Игла надевается на пойнтер и вгоняется под кожу в самые болезненные места, после чего по ней пускают ток. В такие моменты понимаешь, как работает твоя анатомия. Чувствуешь каждую иголочку.



Теперь всё позади, чувствую себя на 90% здоровой и наконец-то получаю удовольствие от игры. Рейтинг сейчас не очень хороший, поэтому нужно будет начинать всё заново», — заявил Цуренко в интервью XSport.



Последний официальный матч 30-летняя украинка провела в августе на турнире в Вашингтоне (США).