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Андрееску — единственная, кто не проигрывал соперницам по группе WTA Finals

Андрееску — единственная, кто не проигрывал соперницам по группе WTA Finals
Теннис / WTA 0

Действующая чемпионка US Open Бьянка Андрееску является единственной участницей Итогового чемпионата WTA, кто ни разу в карьере не проигрывал соперницам по группе.

Напомним, её оппонентками по Фиолетовой группе станут Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия) и Симона Халеп (Румыния). 19-летняя канадка по одному разу встречалась со Свитолиной и Плишковой и в обоих случаях одержала победу.

Худшей по данному показателю среди двух групп является Плишкова. Из 19 встреч с будущими соперницами она выиграла лишь 8. Интересно, что 11 матчей из 19 она провела с Халеп (3-7).

Полностью таблица личных встреч выглядит следующим образом:

Красная группа

Эшли Барти (Австралия) — 4-6 (не играла с Бенчич)
Наоми Осака (Япония) — 4-5
Петра Квитова (Чехия) — 8-4
Белинда Бенчич (Швейцария) — 4-4.

Фиолетовая группа

Каролина Плишкова — (Чехия) 8-11
Бьянка Андрееску (Канада) — 2-0
Симона Халеп (Румыния) — 11-7
Элина Свитолина (Украина) — 7-10.

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