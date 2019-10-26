Андрееску — единственная, кто не проигрывал соперницам по группе WTA Finals

Действующая чемпионка US Open Бьянка Андрееску является единственной участницей Итогового чемпионата WTA, кто ни разу в карьере не проигрывал соперницам по группе.



Напомним, её оппонентками по Фиолетовой группе станут Элина Свитолина (Украина), Каролина Плишкова (Чехия) и Симона Халеп (Румыния). 19-летняя канадка по одному разу встречалась со Свитолиной и Плишковой и в обоих случаях одержала победу.



Худшей по данному показателю среди двух групп является Плишкова. Из 19 встреч с будущими соперницами она выиграла лишь 8. Интересно, что 11 матчей из 19 она провела с Халеп (3-7).



Полностью таблица личных встреч выглядит следующим образом:



Красная группа



Эшли Барти (Австралия) — 4-6 (не играла с Бенчич)

Наоми Осака (Япония) — 4-5

Петра Квитова (Чехия) — 8-4

Белинда Бенчич (Швейцария) — 4-4.



Фиолетовая группа



Каролина Плишкова — (Чехия) 8-11

Бьянка Андрееску (Канада) — 2-0

Симона Халеп (Румыния) — 11-7

Элина Свитолина (Украина) — 7-10.

Осенний цветник в Шэньчжэне. Лучшие теннисистки спорят за последний трофей года С действующей чемпионкой Итогового турнира Свитолиной сразятся три дебютантки, вернувшаяся Халеп, а также Квитова, Плишкова и Осака.