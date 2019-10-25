Осенний цветник в Шэньчжэне. Лучшие теннисистки спорят за последний трофей года

Итоговый чемпионат WTA осваивается в новом месте – Шэньчжэне, где этот главный турнир в женском профессиональном туре будут проводиться ближайшие 10 лет. В предыдущей локации, Сингапуре, соревнования разыгрывались последние пять лет, и там лучшая восьмёрка теннисисток мира и так была, мягко говоря, не обделена призовыми – поскольку на всех разыгрывался весьма внушительный денежный фонд – 7 миллионов. Сейчас китайцы перебили эту сумму ровно вдвое (14 млн) и гарантировали эти немыслимые деньги на ближайшее десятилетие.

Турнир WTA/Finals. Шэньчжэнь (Китай). Shiseido WTA Finals Shenzhen



Призовой фонд: $ 14 000 000.



Покрытие: хард, помещение.



Дата проведения: 27 октября – 3 ноября.



Разница во времени с Москвой: +5 часов.



Заявка на турнир (от 21.09.2019): Эшли Барти (1), Каролина Плишкова (2), Наоми Осака (3), Бьянка Андрееску (4), Симона Халеп (5), Петра Квитова (6), Белинда Бенчич (7), Элина Свитолина (8).



Полный список участников.



Действующий победитель (Сингапур): Элина Свитолина.



Турнир будет проводиться в многофункциональном комплексе Shenzhen Bay Sports Centre, у которого за внешний вид есть ещё и народное прозвище – Весенний кокон. В основном в нём разыгрываются соревнования по настольному теннису, плаванию и футболу. Стадион был открыт в 2011 году и, прежде всего, он известен тем, что здесь проходили Церемония открытия и множество соревнований в рамках Летней Универсиады-2011, а также здесь проводились матчи чемпионата мира по баскетболу-2019. Кроме того, на этой площадке регулярно бывают всевозможные концерты. Стадион рассчитан на 20 000 зрителей, а Арена вмещает 13 000 зрителей.

Особенность нового розыгрыша ещё и в том, что раньше он проводился вплотную за Кубком Кремля, где ещё и финал вынужденно проводили в субботу. Теперь финал московского турнира подвинули на привычное воскресенье, а пустую неделю посвятили второму по значимости итоговому турниру – Элит Трофи, который в эти дни заканчивается в Чжухае. Туда попадают следующие 11 теннисисток по рейтингу – с 9-го по 19-е место – плюс одна обладательница уайлд-кард. Но поскольку было несколько снятий из-за травм, проходным в Чжухай стало 26-е место. И впервые за долгие годы на эти два турниры не отобралась ни одна россиянка. Лучшая из представительниц России, Анастасия Павлюченкова, завершила год 30-й. Чтобы оказаться в топ-25 и Чжухае, Анастасии не хватило всего одной победы – в финале турнира в Москве. Её у неё отобрала Белинда Бенчич, которая матчем ранее гарантировала себе попадание Шэньчжэнь, а в финале уже останавливаться не стала.

Сингапур передаёт эстафету Шэньчжэню. На 10 лет Город-государство в Юго-Восточной Азии последний раз в истории принимает восьмёрку сильнейших WTA. Без травмированной Симоны Халеп.

В этом году состав участниц обновился наполовину. Белинда – одна из трёх дебютанток «Итоговой восьмёрки» наряду с чемпионкой US Open Бьянкой Андрееску и первой ракеткой мира, победительницей «Ролан Гаррос» Эшли Барти. Впрочем, Барти уже играла на «итоговике», но в парном разряде. Да и двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Наоми Осаку только в этом году ждёт настоящий дебют в Чемпионате WTA, поскольку в прошлом розыгрыше она провалила все три матча групповой стадии. Чешка Каролина Плишкова играла в трёх последних итоговых турнирах и дважды в них добиралась до полуфиналов. Симона Халеп 4 раза сыграла на турнире, была финалисткой (2014), могла сыграть и в прошлом году, но пропустила его из-за травмы. Выступят в Шэньчжэне и две чемпионки WTA Finals прошлых лет – Петра Квитова (2011) и Элина Свитолина (2018).

Помимо Свитолиной и Квитовой, на Итоговом турнире отличались и россиянки. Финалистками были Вера Звонарёва (2008) и Мария Шарапова (2007, 2012), а Шарапова в 2004-м завоевала титул, победи в финале Серену Уильямс. У самой Серены здесь 5 титулов, могла она попасть на турнир и в этом году, но решила досрочно прервала погоню за попадание в восьмёрки и досрочно завершила сезон, финишировав 9-й. Как и Серена, на Итоговом чемпионате WTA пять раз побеждала также Штеффи Граф, а рекорд принадлежит Мартине Навратиловой – 8 титулов.

Участницы итогового чемпионата WTA-2019:



Барти – дебют;



Кар.Плишкова – 3 турнира, 5 побед/6 поражений, лучший результат – полуфинал (2017, 2018);



Осака – 1, 0/3, группа (2018);



Андрееску – дебют;



Халеп – 4, 6/8, финал (2014);



Квитова – 6, 10/11, титул (2011);



Бенчич – дебют;



Свитолина – 2, 6/2, титул (2018).

Формула турнира давно отложена. На предварительном раунде 8 участниц делятся на две четвёрки, в которых по круговой системе выявляют по две полуфиналистки, а затем победительницы полуфиналов разыгрывают финал. В этом году в результате жеребьёвки в Красной группе оказались Эшли Барти (1), Наоми Осака (3), Петра Квитова (6) и Белинда Бенчич (7), а второй квартет, Пурпурную группу, составили Каролина Плишкова (2), Бьянка Андрееску (4), Симона Халеп (5) и Элина Свитолина (8). Матчи пройдут с 27 октября по 3 ноября.