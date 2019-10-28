Андрееску проиграла два матча подряд впервые с лета 2018 года

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску неудачно стартовала на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай). Чемпионка US Open 2019 в трёх сетах уступила румынке Симоне Халеп со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 3:6.
Два матча подряд Андрееску проиграла впервые с середины лета 2018 года.
Напомним, в Пурпурной группе также выступают украинка Элина Свитолина и Каролина Плишкова из Чехии. В Красную группу попали австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова и швейцарка Белинда Бенчич.
Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.
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