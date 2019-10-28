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Халеп одержала волевую победу над Андрееску на Итоговом чемпионате WTA

Халеп одержала волевую победу над Андрееску на Итоговом чемпионате WTA
Теннис / WTA 0

В матче первого тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) румынка Симона Халеп взяла верх над представительницей Канады Бьянкой Андрееску со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут.

В активе Халеп 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Андрееску дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и сделала 7 брейков.

Напомним, в Пурпурной группе также выступают украинка Элина Свитолина и Каролина Плишкова из Чехии.

Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.

Шэньчжэнь. Пурпурная группа
28 октября 2019, понедельник. 15:40 МСК
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 3
3 		7 8 6
         
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Свитолина на Итоговом чемпионате WTA выиграла шестой матч подряд
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