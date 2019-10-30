Рууд: я больше ничего не скажу о Кирьосе

Норвежский теннисист Каспер Рууд признался, что устал от вопросов журналистов по поводу его конфликта с австралийцем Ником Кирьосом. Во время их матча в Риме судья вынес Нику предупреждение за сломанную ракетку. В ответ на это австралиец ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл, за что был дисквалифицирован. После поединка Кирьос высмеял Рууда за излишне эмоциональное празднование.

В недавнем интервью Каспер назвал австралийца идиотом, а Ник в ответ призвал Рууда сказать то же самое ему в лицо, а также назвал игру норвежца скучной.

«Я больше ничего не скажу о Кирьосе. Не хочу больше говорить о нём и не собираюсь комментировать его поведение», — приводит слова Рууда AFP.

В сентябре австралийца условно отстранили от тенниса на 16 недель за выходки в матче с Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Цинциннати (США).