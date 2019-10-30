Рууд: я больше ничего не скажу о Кирьосе

Норвежский теннисист Каспер Рууд признался, что устал от вопросов журналистов по поводу его конфликта с австралийцем Ником Кирьосом. Во время их матча в Риме судья вынес Нику предупреждение за сломанную ракетку. В ответ на это австралиец ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл, за что был дисквалифицирован. После поединка Кирьос высмеял Рууда за излишне эмоциональное празднование.
В недавнем интервью Каспер назвал австралийца идиотом, а Ник в ответ призвал Рууда сказать то же самое ему в лицо, а также назвал игру норвежца скучной.
«Я больше ничего не скажу о Кирьосе. Не хочу больше говорить о нём и не собираюсь комментировать его поведение», — приводит слова Рууда AFP.
В сентябре австралийца условно отстранили от тенниса на 16 недель за выходки в матче с Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Цинциннати (США).
- 30 октября 2019
-
12:29
-
11:36
-
11:12
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:24
-
10:02
-
09:59
-
09:21
-
09:05
-
08:21
-
00:55
-
00:13
- 29 октября 2019
-
23:50
-
22:19
-
21:27
-
19:57
-
19:01
-
18:29
-
18:23
-
17:23
-
16:54
-
16:23
-
16:12
-
15:50
-
14:32
-
13:11
-
12:09
-
11:16
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:21
-
10:05