Андрееску прокомментировала травму, полученную на Итоговом турнире WTA

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о причинах, по которым не смогла доиграть матч группового этапа WTA Finals с Каролиной Плишковой. 19-летняя теннисистка снялась с игры после проигранного первого сета.
«Знаете, у меня раньше никогда не было травм, полученных по ходу игры. Разве что растянутый голеностоп в далёком 2015 году. Поэтому на этот раз я даже не знала, что делать.
Возможно, я могла бы ещё немного поиграть, не знаю. Но моя команда сказала, что не надо. И хорошо, что я остановилась. Если бы я продолжила, то постоянно бы ныла, а мне этого не хочется», — цитирует Андрееску официальный сайт WTA.
Ранее стало известно, что Бьянка примет окончательное решение о продолжении борьбы на Итоговом чемпионате WTA после того, как сделает МРТ.
- 31 октября 2019
-
10:03
-
09:37
-
09:06
-
08:45
-
08:30
-
08:16
-
08:04
- 30 октября 2019
-
23:59
-
23:45
-
23:02
-
21:57
-
19:57
-
19:15
-
18:49
-
17:57
-
17:44
-
16:51
-
16:42
-
16:32
-
15:51
-
15:39
-
15:20
-
15:12
-
14:44
-
14:14
-
14:08
-
13:50
-
13:11
-
12:29
-
11:36
-
11:12
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:24