Андрееску прокомментировала травму, полученную на Итоговом турнире WTA

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о причинах, по которым не смогла доиграть матч группового этапа WTA Finals с Каролиной Плишковой. 19-летняя теннисистка снялась с игры после проигранного первого сета.



«Знаете, у меня раньше никогда не было травм, полученных по ходу игры. Разве что растянутый голеностоп в далёком 2015 году. Поэтому на этот раз я даже не знала, что делать.



Возможно, я могла бы ещё немного поиграть, не знаю. Но моя команда сказала, что не надо. И хорошо, что я остановилась. Если бы я продолжила, то постоянно бы ныла, а мне этого не хочется», — цитирует Андрееску официальный сайт WTA.



Ранее стало известно, что Бьянка примет окончательное решение о продолжении борьбы на Итоговом чемпионате WTA после того, как сделает МРТ.