Андрееску: я слышала треск в своём колене

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску раскрыла подробности проблем с коленом, которые вынудили её отказаться от продолжения выступления на Итоговом турнире WTA в Китае. Ранее стало известно, что Андрееску снялась из-за травмы колена.

«Я вывернула колено, когда пыталась отбить форхэнд. Я слышала треск. После этого было очень сложно оказывать какое-либо давление на колено. Сперва врач посчитал, что проблема в мениске, колено замотали. Было очень сложно наклоняться, боль становилась всё сильнее. В итоге мне пришлось остановиться. Я боролась, как могла, но не хотела, чтобы стало ещё хуже.

Здорово быть среди сильнейших теннисисток мира. Это невероятный турнир, один из лучших в сезоне. Участие в этом турнире даёт мне дополнительную мотивацию перед новым сезоном», — цитирует Андрееску пресс-служба WTA.