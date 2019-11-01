Надаль уже в Париже может гарантировать себе топ-1 рейтинга по итогам года

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который уже в ближайший понедельник станет первой ракеткой мира, может уже в воскресенье гарантировать себе звание первой ракетки мира по итогам сезона.



Для этого ему необходимо либо выиграть «Мастерс» в Париже, либо проиграть в финале не Новаку Джоковичу.



Напомним, сам Джокович уже пробился в полуфинал соревнований, где его соперником станет болгарин Григор Димитров.



Интересно, что Надаль ни разу не побеждал на парижском «Мастерсе». Его лучшим результатом на соревнованиях стал финал, в который он пробился в 2007 году. Джокович четырежды побеждал в столице Франции.



Тем не менее, если Надаль не сможет обеспечить себе звание первой ракетки мира до конца сезона в Париже, он сможет это сделать в Лондоне, где 11 ноября стартует Итоговый чемпионат АТР.