Молик: сборная Австралии идеально подготовилась к финалу Кубка Федерации

Капитан сборной Австралии на Кубке Федерации Алисия Молик поделилась ожиданиями от финала турнира со сборной Франции. Молик связала надежды австралийской команды с Эшли Барти и Самантой Стосур.
«Для нас здорово, что две наши теннисистки выступают на столь высоком уровне. Даже невозможно представить более удачную ситуацию для нашей команды. Капитану хочется, чтобы игроки были готовы, чтобы у них была игровая практика. Думаю, что мы идеально подготовились.
Барти уже неоднократно показывала себя на Кубке Федерации. Мы уже полагались на Эш в текущей кампании. Она одержала отличные победы в США, победила Мэдисон Кис. Отмечу и впечатляющие матчи в апреле. Думаю, она полностью готова и создана для таких матчей. Она не пытается уйти в тень в больших матчах", — цитирует Молик пресс-служба турнира.
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