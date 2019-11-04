Дэвенпорт: есть шанс, что Баутиста-Агут заменит Надаля на Итоговом чемпионате

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Линдсей Дэвенпорт прокомментировала решение испанца Рафаэля Надаля сняться с полуфинала «Мастерса» в Париже.

«Это стало огромным разочарованием. Надаль очень хотел наконец сыграть в Париже и Лондоне здоровым. Он даже взял паузу, чтобы так и было. Очень жаль.

Во вторник уже состоится жеребьёвка Итогового чемпионата. Мне кажется, это слишком рано. Не думаю, что Рафа узнает всё о своём состоянии ко вторнику. Есть шанс, что Баутиста-Агут заменит Надаля в Лондоне", — приводит слова Дэвенпорт Tennis World USA.

Сегодня, 4 ноября, Надаль вернулся на первую строчку рейтинга ATP. В 2019 году Рафаэль выиграл «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США, а также турниры в Риме и Монреале.



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