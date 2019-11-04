Дэвенпорт: есть шанс, что Баутиста-Агут заменит Надаля на Итоговом чемпионате

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Линдсей Дэвенпорт прокомментировала решение испанца Рафаэля Надаля сняться с полуфинала «Мастерса» в Париже.
«Это стало огромным разочарованием. Надаль очень хотел наконец сыграть в Париже и Лондоне здоровым. Он даже взял паузу, чтобы так и было. Очень жаль.
Во вторник уже состоится жеребьёвка Итогового чемпионата. Мне кажется, это слишком рано. Не думаю, что Рафа узнает всё о своём состоянии ко вторнику. Есть шанс, что Баутиста-Агут заменит Надаля в Лондоне", — приводит слова Дэвенпорт Tennis World USA.
Сегодня, 4 ноября, Надаль вернулся на первую строчку рейтинга ATP. В 2019 году Рафаэль выиграл «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США, а также турниры в Риме и Монреале.
- 4 ноября 2019
-
14:06
-
13:44
-
13:32
-
13:12
-
12:46
-
12:23
-
11:04
-
11:04
-
10:40
-
10:36
-
10:19
-
09:06
-
08:44
-
08:30
-
08:18
-
08:13
- 3 ноября 2019
-
23:26
-
22:55
-
22:20
-
21:57
-
21:07
-
20:45
-
20:09
-
19:28
-
19:02
-
18:34
-
18:19
-
17:54
-
17:24
-
16:57
-
16:33
-
16:12
-
15:35
-
13:14
-
13:13