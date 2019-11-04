Надаль повторил достижение Лендла

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сегодня, 4 ноября, в восьмой раз в карьере возглавил рейтинг ATP. По этому показателю он сравнялся с восьмикратным победителем турниров «Большого шлема» Иваном Лендлом, сообщает официальный сайт тура. Их опережают Джон Макинрой (14), Пит Сампрас (11) и Джимми Коннорс (9).

Впервые уроженец Манакора возглавил рейтинг ATP 18 августа 2008 года в возрасте 22 лет. Затем он возвращался на первую строчку 7 июня 2010-го, 7 октября 2013-го, 21 августа 2017-го, 2 апреля 2018-го, 21 мая 2018-го, 25 июня 2018-го.

В 2019 году Рафаэль выиграл «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США, а также турниры в Риме и Монреале. По количеству недель, проведённых на первой строчке, испанец идёт шестым — 197.