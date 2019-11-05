Врач Надаля рассказал подробности о травме первой ракетки мира

Доктор Анхель-Руис Которро, занимающийся лечением Рафаэля Надаля, рассказал о характере травмы, из-за которой испанскому теннисисту пришлось снятся с «Мастерса» в Париже.

«У Рафы при нагрузке возникает контрактура в суставе. Это то, что случилось в Париже. В настоящий момент у нас есть чёткая картина ситуации. Мы проведём необходимые процедуры и специальные тесты, чтобы понять, сможет ли он играть в Лондоне.

Есть категория травм, которая не позволяет чётко принять решение, участвовать в турнире или нет. Если существует шанс выступить, спортсмен всегда будет стремиться сыграть. Нам нужно будет следить за динамикой. Если она положительная, то можно выходить на корт.



Мы будем применять местные противовоспалительные средства и глубокую термотерапию. Это должно помочь. Кроме того, Рафаэлю придётся проделать большую адаптационную работу с физиотерапевтом.

Самое важное — это изменение в подаче. Данная травма позволяет вам практически без потерь действовать в обычной игре, но для подачи и смэшей нужно делать последовательную реадаптацию», — приводит слова Которро Daily Express.