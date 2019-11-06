Тренер Берреттини: Маттео едет на Итоговый турнир не просто играть в теннис

Винченцо Сантопадре, который тренирует Маттео Берреттини, рассказал, чего ждёт от выступления итальянского теннисиста на Итоговом турнире ATP.



«В Париже он был уставшим после интенсивной недели в Вене. Мы пытались восстановиться, но ему не хватило энергии. Я убеждён, что теперь, после нескольких выходных и прилива адреналина, он сможет наилучшим образом подойти к Итоговому турниру.

Чего я жду от него? Надеюсь, он сможет выиграть матч. Он отобрался на этот турнир, так как заслуживает этого. Ему предстоит играть с сильнейшими теннисистами, и нужно будет показать лучший теннис. В любом случае это потрясающий опыт, на котором нужно учиться. Однако Маттео едет туда не просто, чтобы играть в теннис», — приводит слова Сантопадре Tennis World USA.

Берреттини попал в группу Бьорна Борга вместе с сербом Новаком Джоковичем, швейцарцем Роджером Федерером и австрийцем Домиником Тимом.