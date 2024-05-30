Григор Димитров вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», повесив Марожану «баранку» в первом сете

Десятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции — 2024. В матче второго круга болгарин уверенно обыграл 43-ю ракетку мира Фабиана Марожана из Венгрии со счётом 6:0, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Димитров выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из одиннадцати заработанных (55%). На счету Марожана восемь эйсов, три двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из двух (50%).

Следующим соперником болгарского спортсмена станет победитель встречи второго круга «Ролан Гаррос» — 2024

Зизу Бергс (104-я ракетка мира, Бельгия) — Максимильян Мартерер (101, Германия).