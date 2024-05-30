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Фабиан Марожан — Григор Димитров, результат матча 30 мая 2024, счет 0:3, 2-й круг «Ролан Гаррос»

Григор Димитров вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», повесив Марожану «баранку» в первом сете
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Десятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции — 2024. В матче второго круга болгарин уверенно обыграл 43-ю ракетку мира Фабиана Марожана из Венгрии со счётом 6:0, 6:3, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Фабиан Марожан
43
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		3 4
6 		6 6
             
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Димитров выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из одиннадцати заработанных (55%). На счету Марожана восемь эйсов, три двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из двух (50%).

Следующим соперником болгарского спортсмена станет победитель встречи второго круга «Ролан Гаррос» — 2024
Зизу Бергс (104-я ракетка мира, Бельгия) — Максимильян Мартерер (101, Германия).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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