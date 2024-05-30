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«Ролан Гаррос» — 2024: шестой игровой день начнётся в 11:00 мск

«Ролан Гаррос» — 2024: шестой игровой день начнётся в 11:00 мск
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В пятницу, 31 мая, все матчи проходящего в Париже Открытого чемпионата Франции — 2024 начнутся на час раньше, в 11:00 мск.

Сегодня, 30 мая, 18 матчей на «Ролан Гаррос» — 2024 были приостановлены из-за дождя. Пока не могут быть продолжены 10 матчей у мужчин и восемь у женщин. Такая же ситуация произошла и в среду, 28 мая, когда из-за дождя нескоолько матчей мужского и женского одиночного разрядов были приостановлены, а затем перенесены на четверг. Такжена 30 мая были перенесены и отменены все матчи парного мужского и женского разрядов.

«Ролан Гаррос» — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом в мужской части соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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