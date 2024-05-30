Медведев: если у меня проходят укороченные, значит, я в зоне. Надеюсь, продолжат лететь

Пятая ракетка мира Даниил Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым объяснил, что укороченные теннисист делает, только когда комфортно чувствует себя на корте.

— Хорошие укороченные — плоды работы с Симоном?

— Укороченные это точно не к Жилю. На грунте укороченный — это топовый удар. Когда я чувствую себя хорошо на грунте, я стараюсь их делать. Перед этим грунтовым сезоном пересматривал прошлый год, турнир в Риме, где делал кучу укороченных. Если они у меня идут, это значит, что я нахожусь в зоне. Получилось найти силу, где я могу миксовать сильный удар и укороченные. На тренировках многое получалось, надеюсь, что будут и дальше хорошо лететь.

Напомним, сегодня, 30 мая, Медведев сыграл с сербом Миомиром Кецмановичем. По ходу матча соперник россиянина снялся с него, тем самым дал пройти Медведеву в третий круг автоматически.

Соперником Медведева может стать Томаш Махач, обыгравший на турнире в Женеве Новака Джоковича.