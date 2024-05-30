Рыбакина за час обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Сегодня, 30 мая, завершился матч второго раунда грунтового турнира «Ролан Гаррос» между четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной и 50-й ракеткой мира из Нидерландов Аранча Рус. Со счётом 6:3, 6:4 победа осталась за Рыбакиной.

Матч продолжался 1 час 7 минут. Рыбакина сделала восемь подач навылет и допустила только одну двойную ошибку. Три из четырёх брейк-пойнтов ей удалось реализовать. Её соперница смогла реализовать только один брейк-пойнт и допустила три двойные ошибки. На её счету также одна подача навылет.

Напомним, соперницы встречались на корте во второй раз. Первый раз был в 2022 году в первом круге «Ролан Гаррос». Тогда казахстанская спортсменка также одержала победу.

В третьем круге Рыбакина встретится Элисе Мертенс или Петрой Мартич.