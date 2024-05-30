Даяна Ястремская во втором круге «Ролан Гаррос» разгромила китаянку Ван Яфань

33-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Франции — 2024. В матче второго круга украинка уверенно обыграла китаянку Ван Яфань (68-я в рейтинге WTA), повесив во втором сете «баранку» — 6:2, 6:0.

Спортсменки провели на корте 58 минут. Ястремская выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных (67%). На счету китайской теннисистки один эйс, три двойные ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала (100%).

В следующем раунде украинская теннисистка сыграет с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США, которая в своём матче второго круга взяла верх над словенкой Тамарой Зиданшек (6:3, 6:4).

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.