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Даяна Ястремская — Ван Яфань, результат матча 30 мая 2024, счет 2:0, 2-й круг «Ролан Гаррос» — 2024

Даяна Ястремская во втором круге «Ролан Гаррос» разгромила китаянку Ван Яфань
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33-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Франции — 2024. В матче второго круга украинка уверенно обыграла китаянку Ван Яфань (68-я в рейтинге WTA), повесив во втором сете «баранку» — 6:2, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Ван Яфань
68
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Даяна Ястремская
32
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Спортсменки провели на корте 58 минут. Ястремская выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных (67%). На счету китайской теннисистки один эйс, три двойные ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала (100%).

В следующем раунде украинская теннисистка сыграет с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США, которая в своём матче второго круга взяла верх над словенкой Тамарой Зиданшек (6:3, 6:4).

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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