Потапова обыграла Голубич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Сегодня, 30 мая, завершился матч второго круга грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» между 41-й ракеткой мира, российской теннисисткой Анастасией Потаповой и швейцарской теннисисткой, 76-й ракеткой мира Викторией Голубич. Со счётом 6:2, 6:2 победу одержала Потапова.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. На некоторое время он был приостановлен из-за погодных условий. Россиянка больше выигрывала сама, меньше ошибалась и провела матч на высоком уровне по ходу всех сетов. Потапова допустила две двойные ошибки, сделала две подачи навылет и реализовала четыре из шести возможных брейк-пойнтов. Её соперница из Швейцарии не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти, допустила одну двойную ошибку и не отметилась ни одной подачей навылет.

Напомним, теннисистки встречались друг с другом на корте однажды в 2022 году, тогда победу одержала также российская тенничитка. Теперь Потапова встретится в третьем круге «Ролан Гаррос» с победительницей матча Синьюй Ван и Виктории Томовой