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Потапова обыграла Голубич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Потапова обыграла Голубич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 30 мая, завершился матч второго круга грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» между 41-й ракеткой мира, российской теннисисткой Анастасией Потаповой и швейцарской теннисисткой, 76-й ракеткой мира Викторией Голубич. Со счётом 6:2, 6:2 победу одержала Потапова.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Виктория Голубич
76
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Матч продолжался 1 час 53 минуты. На некоторое время он был приостановлен из-за погодных условий. Россиянка больше выигрывала сама, меньше ошибалась и провела матч на высоком уровне по ходу всех сетов. Потапова допустила две двойные ошибки, сделала две подачи навылет и реализовала четыре из шести возможных брейк-пойнтов. Её соперница из Швейцарии не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти, допустила одну двойную ошибку и не отметилась ни одной подачей навылет.

Напомним, теннисистки встречались друг с другом на корте однажды в 2022 году, тогда победу одержала также российская тенничитка. Теперь Потапова встретится в третьем круге «Ролан Гаррос» с победительницей матча Синьюй Ван и Виктории Томовой

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