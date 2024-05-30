Бадоса обыграла Путинцеву и вышла в третий круг «РГ», где встретится с Соболенко

Сегодня, 30 мая, завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» с участием 39-й ракетки мира из Казахстана Юлии Путинцевой и 139-й ракетки мира из Испании Паулы Бадосы. Со счётом 4:6, 6:1, 7:5 победу одержала Бадоса.

Матч продолжался 2 часа 51 минуту. Третий сет матча шёл упорно, теннисистки догоняли друг друга по счёту, однако всё решили три мяча подряд, пропущенных Путинцевой в конце третьего сета.

Напомним, теннисистки на корте встретились четвёртый раз. В трёх встречах ранее дважды побеждала Бадоса, однажды Путинцева.

Теперь Бадосе предстоит непростой матч со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. За этот год белоруска завоевала один титул Australian Open.