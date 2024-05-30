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Бадоса обыграла Путинцеву и вышла в третий круг «РГ», где встретится с Соболенко

Бадоса обыграла Путинцеву и вышла в третий круг «РГ», где встретится с Соболенко
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Сегодня, 30 мая, завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» с участием 39-й ракетки мира из Казахстана Юлии Путинцевой и 139-й ракетки мира из Испании Паулы Бадосы. Со счётом 4:6, 6:1, 7:5 победу одержала Бадоса.

Матч продолжался 2 часа 51 минуту. Третий сет матча шёл упорно, теннисистки догоняли друг друга по счёту, однако всё решили три мяча подряд, пропущенных Путинцевой в конце третьего сета.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Паула Бадоса
139
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		1 5
         
Юлия Путинцева
39
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Напомним, теннисистки на корте встретились четвёртый раз. В трёх встречах ранее дважды побеждала Бадоса, однажды Путинцева.

Теперь Бадосе предстоит непростой матч со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. За этот год белоруска завоевала один титул Australian Open.

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