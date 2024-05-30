Бадоса обыграла Путинцеву и вышла в третий круг «РГ», где встретится с Соболенко
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Сегодня, 30 мая, завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» с участием 39-й ракетки мира из Казахстана Юлии Путинцевой и 139-й ракетки мира из Испании Паулы Бадосы. Со счётом 4:6, 6:1, 7:5 победу одержала Бадоса.
Матч продолжался 2 часа 51 минуту. Третий сет матча шёл упорно, теннисистки догоняли друг друга по счёту, однако всё решили три мяча подряд, пропущенных Путинцевой в конце третьего сета.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
139
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
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39
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Напомним, теннисистки на корте встретились четвёртый раз. В трёх встречах ранее дважды побеждала Бадоса, однажды Путинцева.
Теперь Бадосе предстоит непростой матч со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. За этот год белоруска завоевала один титул Australian Open.
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