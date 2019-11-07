Баутиста-Агут: для обновлённого Кубка Дэвиса важно, чтобы Надаль был здоров

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут отметил, что выступление его партнёра по команде Рафаэля Надаля на обновлённом Кубке Дэвиса очень важно для турнира.

«Надеюсь, у Рафы всё хорошо, так как для всего турнира важно, чтобы он играл и был здоров. Я ещё не говорил с ним, мы должны тренироваться в воскресенье, и, кажется, всё в порядке.

Думаю, место проведения обновлённого Кубка Дэвиса выбрано идеально. Мадрид нравится всем. А вот дата не совсем удачная», — приводит слова Баутиста-Агута Tennis World USA.

Сборная России выступит в финальной стадии соревнований. Напомним, на групповом этапе её соперниками станут команды Испании и Хорватии. Надаль снялся из-за травмы с «Мастерса» в Париже, но планирует играть на Итоговом турнире ATP.