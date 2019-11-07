Баутиста-Агут: для обновлённого Кубка Дэвиса важно, чтобы Надаль был здоров
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут отметил, что выступление его партнёра по команде Рафаэля Надаля на обновлённом Кубке Дэвиса очень важно для турнира.
«Надеюсь, у Рафы всё хорошо, так как для всего турнира важно, чтобы он играл и был здоров. Я ещё не говорил с ним, мы должны тренироваться в воскресенье, и, кажется, всё в порядке.
Думаю, место проведения обновлённого Кубка Дэвиса выбрано идеально. Мадрид нравится всем. А вот дата не совсем удачная», — приводит слова Баутиста-Агута Tennis World USA.
Сборная России выступит в финальной стадии соревнований. Напомним, на групповом этапе её соперниками станут команды Испании и Хорватии. Надаль снялся из-за травмы с «Мастерса» в Париже, но планирует играть на Итоговом турнире ATP.
- 7 ноября 2019
-
22:22
-
22:00
-
21:36
-
21:29
-
21:00
-
19:38
-
19:06
-
17:41
-
15:30
-
15:03
-
14:08
-
13:48
-
13:03
-
12:23
-
11:56
-
11:30
-
11:28
-
10:56
-
10:37
-
10:21
-
09:51
-
09:36
-
08:58
- 6 ноября 2019
-
22:38
-
21:25
-
20:05
-
19:51
-
18:03
-
16:32
-
16:00
-
14:52
-
13:37
-
12:50
-
11:44
-
11:18
Партнерский контент