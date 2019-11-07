Кар. Плишкова — лидер сезона по количеству эйсов, Александрова — шестая

Чешская теннисистка, вторая ракетка мира Каролина Плишкова выполнила наибольшее количество подач навылет в завершившемся сезоне WTA тура. В активе 27-летней теннисистки 488 подач навылет в 67 матчах.



Второй по данному показателю стала голландка Кики Бертенс — 457 эйсов в 81 матче, третьей — Эшли Барти (409 в 64 матчах). В топ-10 рейтинга попала и российская теннисистка — в активе Екатерины Александровой 318 подач навылет в 54 матчах.



Первые 15 мест рейтинга выглядит так:



1 (№2 в рейтинге WTA). Каролина Плишкова (Чехия) — 488 (67 матчей)

2 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 457 (81)

3 (1). Эшли Барти (Австралия) — 409 (64)

4 (3). Наоми Осака (Япония) — 363 (51)

5 (66). Кристина Плишкова (Чехия) — 334 (39)

6 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 318 (54)

7 (28). Юлия Гёргес (Германия) — 306 (46)

8 (13). Мэдисон Кис (США) — 275 (40)

9 (7). Петра Квитова (Чехия) — 260 (53)

10 (52). Виктория Кужмова (Словакия) — 252 (47).

