Между теннисистками произошла стычка после матча на турнире в США. Видео
Матч второго круга турнира ITF в Лас-Вегасе (США) между канадкой Кэтрин Себов и представительницей США Алисией Паркс, пробившейся в основную сетку через квалификацию, завершился скандалом.
Кэтрин одержала победу со счётом 6:0, 7:6 (11:9). По окончании матча во время традиционного рукопожатия канадка сильно сжала руку соперницы. Паркс это не понравилось, и между теннисистками сначала началась словесная перепалка, а затем и потасовка. Разнять девушек смог только судья.
Видео доступно на «Чемпионате».
В четвертьфинале соревнований в Лас-Вегасе Себов сыграет с Ольгой Говорцовой из Беларуси. Паркс в стартовом раунде выбила из борьбу бельгийку Кирстен Флипкенс, посеянную под первым номером. Турнир завершится 10 ноября.
- 8 ноября 2019
-
16:52
-
16:05
-
15:01
-
13:56
-
12:25
-
11:11
-
10:41
-
10:26
-
09:07
-
08:22
-
00:31
-
00:16
- 7 ноября 2019
-
23:03
-
22:59
-
22:22
-
22:00
-
21:36
-
21:29
-
21:00
-
19:38
-
19:06
-
17:41
-
15:30
-
15:03
-
14:08
-
13:48
-
13:03
-
12:23
-
11:56
-
11:30
-
11:28
-
10:56
-
10:37
-
10:21
-
09:51
Партнерский контент