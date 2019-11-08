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Между теннисистками произошла стычка после матча на турнире в США. Видео

Между теннисистками произошла стычка после матча на турнире в США. Видео
Теннис / WTA 0

Матч второго круга турнира ITF в Лас-Вегасе (США) между канадкой Кэтрин Себов и представительницей США Алисией Паркс, пробившейся в основную сетку через квалификацию, завершился скандалом.

Кэтрин одержала победу со счётом 6:0, 7:6 (11:9). По окончании матча во время традиционного рукопожатия канадка сильно сжала руку соперницы. Паркс это не понравилось, и между теннисистками сначала началась словесная перепалка, а затем и потасовка. Разнять девушек смог только судья.

Видео доступно на «Чемпионате».

В четвертьфинале соревнований в Лас-Вегасе Себов сыграет с Ольгой Говорцовой из Беларуси. Паркс в стартовом раунде выбила из борьбу бельгийку Кирстен Флипкенс, посеянную под первым номером. Турнир завершится 10 ноября.

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