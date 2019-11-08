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Де Минор обыграл Тиафо и второй год подряд вышел в финал NextGen ATP Finals

Де Минор обыграл Тиафо и второй год подряд вышел в финал NextGen ATP Finals
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Алекс де Минор одержал победу в полуфинальном матче молодёжного итогового турнира в Милане (Италия). В четырёх сетах он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:2, 4:1, 0:4, 4:2. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

Соперником Тиафо в борьбе за главный трофей соревнований станет победитель матча Янник Синнер (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия).

Действующим чемпионом соревнований в Милане является грек Стефанос Циципас. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша NextGen ATP Finals он обыграл де Минора. Текущий розыгрыш турнира он пропускает по причине квалификации на основной Итоговый чемпионат АТР, который в ближайшее воскресенье стартует в Лондоне (Великобритания).

Милан-U21. 1/2 финала
08 ноября 2019, пятница. 21:00 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		4 0 4  
2 		1 4 2  
             
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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