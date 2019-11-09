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Австралия и Франция обменялись разгромными победами в финале Кубка Федерации

Австралия и Франция обменялись разгромными победами в финале Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации 0

В финале Кубка Федераций сыграны два стартовых матча. В первом из них австралийка Айла Томлянович уступила француженке Кристине Младенович со счётом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Томлянович ни разу не подала навылет, допустив 7 двойных ошибок. При этом австралийка смогла реализовать свой единственный брейк-пойнт. Младенович отметилась одним эйсом и совершила 4 двойных ошибки. Кристина реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.

В другом поединке первой ракетка мира Эшли Барти (Австралия) разгромила Каролин Гарсию (Франция) — 6:0, 6:0. Матч длился 58 минут. Барти 8 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.

Все матчи финала Кубка Федерации пройдут в австралийском городе Перте. Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.

Кубок Федерации. Мировая группа. Финал
09 ноября 2019, суббота. 06:15 МСК
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
Кубок Федерации. Мировая группа. Финал
09 ноября 2019, суббота. 07:55 МСК
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		0  
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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