Австралия и Франция обменялись разгромными победами в финале Кубка Федерации

В финале Кубка Федераций сыграны два стартовых матча. В первом из них австралийка Айла Томлянович уступила француженке Кристине Младенович со счётом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
Томлянович ни разу не подала навылет, допустив 7 двойных ошибок. При этом австралийка смогла реализовать свой единственный брейк-пойнт. Младенович отметилась одним эйсом и совершила 4 двойных ошибки. Кристина реализовала 6 брейк-пойнтов из 9.
В другом поединке первой ракетка мира Эшли Барти (Австралия) разгромила Каролин Гарсию (Франция) — 6:0, 6:0. Матч длился 58 минут. Барти 8 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.
Все матчи финала Кубка Федерации пройдут в австралийском городе Перте. Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.
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