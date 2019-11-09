Берреттини — о матче с Джоковичем: выйду на корт с мыслями о победе

Полуфиналист US Open — 2019, восьмая ракетка мира 23-летний итальянец Маттео Берреттини поделился ожиданиями от дебюта на Итоговом турнире АТР, в первом матче которого он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

«Конечно, в начале сезона я не ожидал, что буду здесь. И даже ещё несколько месяцев назад. После Открытого чемпионата США всё немного изменилось. Я из тех парней, которые всегда стараются быть лучшими. Но всё же я не ожидал быть здесь так рано в моей карьере. Я счастлив.

Я никогда не играл с Джоковичем, так что для меня всё будет в новинку: атмосфера, финал, Новак. Это будет невероятный опыт, важный момент в моей карьере. Как и в прошлые годы, я с нетерпением жду, чтобы чему-то научиться, ведь было приложено немало усилий, чтобы оказаться здесь. Конечно, я выйду на корт с мыслями о победе, и посмотрим, что поизойдёт», — приводит слова Берреттини пресс-служба АТР.