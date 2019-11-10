Сборная Франции выиграла Кубок Федерации

В австралийском городе Перте завершился финал Кубка Федерации. Победителем стала сборная Франции. Решающей на турнире стала парная встреча, в которой Каролин Гарсия и Кристина Младенович смогли обыграть хозяек корта Эшли Барти и Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 17 минут.



Барти и Стосур на двоих выполнили 1 эйс, не совершив ни одной двойной ошибки. Австралийки реализовали 1 брейк-пойнт из 5. Гарсия и Младенович отметились одной подачей навылет и допустили 2 двойные ошибки. При этом французские теннисистки смогли реализовать 3 брейк-пойнта из 5.



Напомним, в одиночных встречах первая ракетка мира Барти разгромила Гарсию — 6:0, 6:0 и уступила Младенович — 6:2, 4:6, 6:7 (1:7). Австралийка Айла Томлянович обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 6:4, 7:5 и не смогла навязать борьбу всё той же Младенович — 1:6, 1:6.



В прошлом году чемпионками соревнований стали теннисистки из Чехии. В финале они обыграли представительниц США.

Австралия сравняла счёт с Францией в финале Кубка Федерации