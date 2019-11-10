Сборная Франции по теннису выиграла КФ в 3-й раз в истории и впервые с 2003 года

В Перте (Австралия) прошёл финал Кубка Федерации, в котором победу одержала сборная Франции.

В решающем матче Каролин Гарсия и Кристина Младенович в парном противостоянии смогли обыграть хозяек корта — Эшли Барти и Саманту Стосур — со счётом 6:4, 6:3.

Таким образом, француженки выиграли турнир в третий раз в истории и впервые с 2003 года.

Напомним, в одиночных встречах первая ракетка мира Барти разгромила Гарсию — 6:0, 6:0 и уступила Младенович — 6:2, 4:6, 6:7 (1:7). Австралийка Айла Томлянович обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 6:4, 7:5 и не смогла навязать борьбу всё той же Младенович — 1:6, 1:6.

В 2018 году турнир выиграли теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они одолели представительниц США.