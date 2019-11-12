WTA назвала трёх кандидатов на примию «Тренер года»

WTA опубликовала список претендентов на звание тренера года. Ими стали Крейг Тайззер, Торбен Белц и Сильвен Брюно – наставники австралийки Эшли Барти, хорватки Донны Векич и канадки Бьянки Андрееску.
Тайззер работает с Барти уже 4 года. Под руководством тренера австралийка закончила сезон-2019 в ранге первой ракетки мира и стала 19 в парном рейтинге. В числе её достижений победы на Итоговом турнире WTA, «Ролан Гаррос», в Майами и Бирмингеме. Кроме того, Эшли выходила в финал соревнований в Сиднее и Пекине.
Бельц начал сотрудничать с Векич с начала 2018 года. Донна закончила сезон 19-й ракеткой мира. Хотя лишь в конце прошлого года смогла впервые попасть в топ-50. Хорватка выходила в финалы в Санкт-Петербурге и Ноттингеме. Впервые в карьере Векич дошла до 1/4 финала турнира «Большого шлема» на US Open.
По руководством Брюно Андрееску выиграла титулы в Индиан-Уэллсе, Торонто и на US Open. Пробилась в финал в Окленде. Закончив прошлый сезон на 152-м месте рейтинга, в октябре 2019 года Андрееску впервые в карьере стала четвертой ракеткой мира. Со специалистом канадка сотрудничает с 2018 года.
Победитель определится тренерским голосованием. В прошлом сезоне награду получил тренер Наоми Осаки Саша Бажин.
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