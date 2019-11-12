Федерер: раньше всё зависело от техники, сейчас – нет

Швейцарец Роджер Федерер после победы на Итоговом турнире ATP над итальянцем Маттео Берреттини — 7:6 (7:2), 6:3, рассказал о тренировках с чемпионом юниорского Уимблдона-2019 Синтаро Мочизуки.
«Я тренировался с ним дважды вчера и позавчера. Он бьёт очень чисто и быстро. Я считаю, что он на многое способен. Он не такой мощный, так что ему нужно выигрывать очки иначе: настроем, скоростью, бойцовскими качествами. Сейчас очень трудно с уверенностью предсказать, кто будет хорош, а кто — нет.
Я не ожидал, что Медведев и Берреттини проведут такой сезон. Но я очень рад удивляться подобным вещам, правда. Раньше всё зависело от техники. Сейчас – нет. А Синтаро – очень классный парень", — приводит слова Федерера теннисный журналист Рави Уба в «твиттере».
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