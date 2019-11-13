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Тим обыграл Джоковича и первым пробился в полуфинал Итогового турнира АТР

Тим обыграл Джоковича и первым пробился в полуфинал Итогового турнира АТР
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист, пятая ракетка мира Доминик Тим обыграл серба Новака Джоковича в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания). Матч завершился в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 2часа 50 минут. В активе Тима 6 эйсов, 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 4 из 4. На счету Джоковича 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

Таким образом, Доминик первым из участников турнира пробился в полуфинал. В активе австрийца две победы в двух матчах — ранее он обыграл Роджера Федерера из Швейцарии.

Действующим чемпионом соревнований в Лондоне является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Джоковича.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 6 5
6 5 		6 7 7
         
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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