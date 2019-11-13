Тим обыграл Джоковича и первым пробился в полуфинал Итогового турнира АТР

Австрийский теннисист, пятая ракетка мира Доминик Тим обыграл серба Новака Джоковича в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания). Матч завершился в трёх сетах — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).



Продолжительность встречи составила 2часа 50 минут. В активе Тима 6 эйсов, 4 двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 4 из 4. На счету Джоковича 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейка.



Таким образом, Доминик первым из участников турнира пробился в полуфинал. В активе австрийца две победы в двух матчах — ранее он обыграл Роджера Федерера из Швейцарии.



Действующим чемпионом соревнований в Лондоне является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Джоковича.